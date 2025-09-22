Раніше державу Палестина визнала, зокрема, і Канада.

Франція визнала державу Палестина. Таку заяву зробив французький президент Еммануель Макрон під час виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, настав час для того, щоб ХАМАС звільнив 48 заручників, яких утримує. Крім того, потрібно "зупинити війну, масові вбивства та переміщення цивільного населення".

"Настав час, бо скрізь панує надзвичайна ситуація. Настав час миру, бо залишилися лічені миті, щоб його втримати. Ніщо, ніщо вже не виправдовує продовження війни в Газі. Усе наказує покласти їй край", – додав Макрон.

Низка країн визнали державу Палестина

Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали державу Палестина. ЗМІ пояснювали, що таке рішення Лондона стало серйозним поворотом у зовнішній політиці Великої Британії. Останні кілька років влада країни заявляла, що визнання Палестинської держави має відбуватися в рамках мирного процесу і в потрібний момент.

Зазначалося, що рішення про створення двох держав передбачає створення палестинської держави на Західному березі та в секторі Газа зі столицею у Східному Єрусалимі.

Після визнання держави Палестина Ізраїль виступив із жорсткою заявою. Там рішення Канади, Австралії та Великої Британії розкритикували.

"Ізраїль не прийме жодного відірваного від реальності та вигаданого тексту, який намагається змусити його погодитися на неприйнятні кордони", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

