Глава МЗС Великої Британії не виключає, що Москва хоче підірвати територіальну цілісність суверенних держав і безпеку Європи.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що Лондон і союзники по НАТО протистоятимуть російським літакам у повітряному просторі Європи, якщо це знадобиться. Таку заяву вона зробила під час виступу в Раді Безпеки ООН, пише Sky News.

"Якщо нам знадобиться протистояти літакам, які без дозволу діють у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо", - сказала Купер.

Глава МЗС Великої Британії додала, що останні дії Росії є "небезпечними і безрозсудними". За її словами, вони можуть бути спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав і безпеку Європи.

Купер вважає, що провокації Кремля в Європі можуть відкрити двері для прямої збройної конфронтації між НАТО і Росією. Також вона звернулася до російського диктатора Володимира Путіна:

"Президенту Путіну я кажу: "Ваші безрозсудні дії створюють ризик прямої збройної конфронтації між НАТО і Росією". Наш Альянс має оборонний характер, але не плекайте ілюзій, ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі".

У виданні зазначили, що за коментарями Купер послідували аналогічні засудження дій Росії, зокрема, з боку Франції та Словаччини.

США пообіцяли захищати кожен дюйм території НАТО

Раніше постійний представник США при ООН Майкл Волтц заявив, що Вашингтон захищатиме своїх союзників, якщо це буде необхідно. За його словами, США закликали Росію припинити провокації проти країн НАТО.

Також постійний представник США при ООН зазначив, що РФ знову порушила повітряний простір країн НАТО, незважаючи на заклики Вашингтона припинити подібні провокації.

