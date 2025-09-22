Собаці шукатимуть нову родину.

Песика Мішу, якого раніше не пустили в метро Києва під час повітряної тривоги, забрали до центру адопції тварин Patron Pet Center на ВДНГ. Згодом йому шукатимуть нову родину.

Про це повідомляє Київ24. Телеканал також показав умови, у яких зараз перебуває чотирилапий, опублікувавши відповідне відео з центру адопції тварин.

Раніше "Суспільне" писало, що Мішу забрали волонтери через ризик отруєння. Зоозахисники пояснили, що побоювання виникли через те, що скаргу на перебування собаки у метро подав Олексій Святогор, раніше фігурувавший у кримінальній справі щодо можливого вбивства безпритульних собак.

І як з’ясували активісти, песик Міша – безхатько, він жив на вулиці. Але його годувала жінка, яка наразі теж навідується до центру адопції.

Що відомо про собаку Мішу

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому інтернет сколихнула історія з песиком, якого у Києві не пустили під час повітряної тривоги на станцію метро, куди він приходив зазвичай, щоб сховатись. Зазначалось, що собака Міша, живе біля станції метро "Теремки" багато років і відомий всій окрузі.

Київський метрополітен відреагував на цю інформацію, зазначивши, що багато мешканців району та усі зміни працівників метро знають собаку Мішу. Там пояснили, що не пустили песика, бо отримали скаргу щодо "безпритульної собаки на станції".

У метрополітені при цьому стверджували, що Міша – не безпритульний песик, у нього є власниця. Повідомлялось, що це бабуся, яка торгує квітами неподалік станції.

