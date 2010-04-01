Правозахисники: міністр МВС проігнорував Януковича

Правозахисники занепокоєні відсутністю реакції міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА на критику, висловлену Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з приводу скорочення працівників апарату МВС, які займалися правами людини.

Про це йдеться у відкритому листі Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), який має УНІАН.

Правозахисники зазначають, що 29 березня на сайті Президента України було оприлюднене повідомлення про зустріч глави держави з міністром внутрішніх справ, під час якої В.ЯНУКОВИЧ назвав «непродуманим» рішення стосовно скорочення тієї частини апарату МВС, яка займається правами людини. Президент підкреслив, що треба розширювати заходи із захисту прав людини, а не навпаки.

"Минула друга доба, але, як не дивно, немає жодної інформації про реакцію міністра внутрішніх справ на критику Президента", - зазначають в УГСПЛ.

Правозахисники стурбовані тим, що наказ про звільнення 26 регіональних представників Департаменту моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ не скасований. "Це видно з того, що у регіональних представників продовжують забирати оргтехніку, службові автомашини, виганяти з кабінетів, де вони працювали, стверджуючи, що вони звільнені, хоча з наказом про звільнення жоден із них не ознайомлений. Фактично звільнення відбувається з порушенням законодавства", - констатують у правозахисній організації.

"Ми стурбовані наполегливістю міністра внутрішніх справ щодо згортання програм із забезпечення прав людини в Міністерстві, навіть попри чітку оцінку Президентом таких дій", - йдеться у відкритому листі.

Правозахисники закликають А.МОГИЛЬОВА "терміново скасувати наказ про скорочення департаменту і забезпечити людям нормальні умови праці".

Довідка УНІАН: Українська Гельсінська спілка з прав людини – асоціація громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та основних свобод. Спілка була створена 1 квітня 2004 року і об`єднує 23 правозахисні організації з різних регіонів України.