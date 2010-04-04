Литвин на свято пригадав "важкі наслідки недалекого минулого"

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин привітав українців з Великоднем.

Як зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті ВР, "саме в ці великодні дні, як ніколи, виразно проступає потреба в необхідності загального єднання, доброчинства, злагоди заради утвердження своїм буттям вищих законів та істин життя. Благодатна суть цього свята допомагає зримо відчути невідбутність потуги духовних основ українського народу, незборимість і творчу силу нашої віри".

За словами В.ЛИТВИНА, "новітні часи нашої історії означені спільними зусиллями Української держави і Церкви, спрямованими на подолання важких наслідків недалекого минулого, на економічне й духовне піднесення, консолідацію суспільства, на єднання віри, думки і справи в ім´я України, на благо кожного".

"Тож нехай світлі Великодні дні нагадають нам, що тільки в єдності й любові ми здатні здолати всі випробування й труднощі", - зауважив В.ЛИТВИН.