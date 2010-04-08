Ющенко: в 2007 р. парламент розпустили саме за торгівлю депутатами

Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України щодо створення коаліції, “використовуючи корупцію” засвідчує, що в Україні “не існує державного арбітра, який стояв би на сторожі духу і букви Конституції України, непорушності прав і свобод її громадян”. Про це йдеться в заяві В.ЮЩЕНКА, переданій агентству УНІАН прес-службою НСНУ.

В ній зазначається, що КС “фактично з точністю до навпаки переглянув власне ж рішення від 17 вересня 2008 року”, де йдеться, що коаліція формується шляхом об’єднання за результатами виборів кількох депутатських фракцій.

В.ЮЩЕНКО вважає, що сьогоднішнім рішенням КС фактично закріпив “можливість торгувати правом народу «здійснювати владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування», наданим йому ст.5 чинної Конституції України”. Він вважає, що “спроби перекреслити попереднє рішення КС від 2008 року з мотивів внесення змін до регламенту Верховної Ради України не витримують критики, адже це закон про регламент має узгоджуватись із Конституцією, а не навпаки”.

“Можливість входження депутата до коаліції на індивідуальній основі, фактично, дискредитує самі принципи пропорційної виборчої системи, коли депутати мають слідувати тому курсу, який оголосила на виборах його партія чи блок – і за який голосували українські виборці”, - йдеться в заяві.

В.ЮЩЕНКО вважає, що необхідне проведення “системної конституційної реформи” в Україні, оскільки “чинна Конституція заводить у глухий кут вирішення чималої кількості питань, провокує конфлікти між гілками влади”. За його словами, “необхідні системні зміни до Конституції, внесені після всенародного обговорення, через референдум”. В той же час він застеріг від того, щоб Конституцію підганятися під потреби поточного моменту, бо “інакше в України буде не лише коаліція «тушками», а й Конституція, в яку «домалюють» потрібні комусь норми”.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у 2007 році, коли Партія регіонів у подібний спосіб намагалась сформувати конституційну більшість в українському парламенті, припинив “ці антиконституційні дії, розпустивши Верховну Раду”. Він наголосив, що формування коаліції у такий спосіб “є спробою маніпуляції фундаментальним правом народу обирати владу”. В.ЮЩЕНКО вимагає, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ негайно вжив “заходів для зупинення корупції і викривлення волі виборців у Верховній Раді України”.