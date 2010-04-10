Табачнику сподобалася ідея створити український музичний телеканал

Міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК підтримує пропозицію створити український музичний телеканал, який здійснюватиме мовлення за кордон.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав за результатами проведення підкомісії з гуманітарних питань Українсько-Російської Міждержавної комісії в Москві.

«До ініціативи створення музичного каналу, який би здійснював мовлення на закордон, я ставлюся позитивно», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він відзначив, що в 2010 році через економічні складнощі, урізування бюджету і «спадщину, що залишилася від колишнього уряду», це питання може вирішуватися тільки за рахунок недержавних коштів. «Якщо хтось його просуватиме», - додав міністр.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, для того, щоб українські телеканали і радіостанції вели мовлення в Росії, а російські - в Україні працює велика група українських фахівців – «з відомств, які займаються телебаченням і радіомовленням».

«Я ось зустрічався в Києві з директором дуже ліберальної російської радіостанції «Эхо Москвы» паном ВЕНЕДИКТОВИМ. Наскільки він мене інформував, він розглядає питання про присутність «Эхо Москвы» в Україні. Ми готові вітати це питання», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

У свою чергу, міністр освіти і науки Росії Андрій ФУРСЕНКО також висловив думку, що в Росії «має бути - і навіть не один - український телеканал». «Я вважаю і, як голова підкомісії, готовий звернутися з пропозицією, аби в цей пакет (НТВ+ - УНІАН), в якому присутні німецькі, французькі і арабські телеканали, було включено й український», - сказав він.

Відповідаючи на питання про необхідність збільшення кількості українських каналів, а не обмеження одним, про що йшлося в розмові президентів України і Росії, А.ФУРСЕНКО відзначив, що готовий підняти це питання. «Зі свого боку я готовий таке питання ініціювати», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, низка українських організацій РФ звернулися до керівництва України з відкритим листом, в якому просять сприяти створенню в Україні сучасного телеканалу української музики з мовленням на закордонні країни.

Крім того, українці Росії попросили Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА розглянути можливість збільшення кількості українських каналів.

Раніше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися про здійснення мовлення в Росії телеканалу УT-1.