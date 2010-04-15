БЮТ пропонує Януковичу діставати гроші з тумбочки

Голова Центрального штабу Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що уряд і Президент мають піти у відставку у разі невиконання своїх передвиборчих соціальних обіцянок.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це О.ТУРЧИНОВ заявив учора в ефірі “5-го каналу”.

"Я ще раз підкреслюю нашу позицію: або виконуйте обіцянки, або публічно заявляйте, що ви брехали людям, та йдіть у відставку. Не може формуватись уряд, президентська вертикаль на брехні", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Голова Центрального штабу БЮТ підкреслив, що завдання парламентської та позапарламентської опозиції зараз полягає в тому, щоб "довести, що вся політика, передвиборча риторика опонентів базувалась на цинізмі, популізмі і брехні".

О.ТУРЧИНОВ додав, що сьогодні фракція Партії регіонів не підтримала законопроекти з підтримки малозабезпечених громадян та підвищення соціальних виплат, на яких будувалася програма кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Ми не знаємо, де знаходиться та "тумбочка", про яку говорив ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, де взяти гроші на підвищення соціальних стандартів, але бажано ці гроші вже діставати, люди вже місяць чекають на ці виплати. І або виконуйте свої зобов`язання, відкривайте свої шухляди, відповідайте за свої слова – або вибачтесь перед людьми, скажіть: "Ми для того, щоб прийти до влади, вам просто збрехали", і тоді вихід тільки один – йти у відставку", - заявив О.ТУРЧИНОВ.