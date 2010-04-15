ГПУ все ще міркує над словами Тимошенко про підкуп суддів

Генеральна прокуратура України продовжує перевірку інформації, озвученої політиком Юлією ТИМОШЕНКО, про підкуп суддів Конституційного Суду у зв`язку з ухваленням позитивного для парламентської коаліції рішення.

Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ - Украина» (№65 за 15 квітня).

Він відзначив, що Генпрокуратура перевірила цю інформацію і не знайшла фактів, які б підтвердили заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що судді КС одержали хабарі. «Тому ГПУ винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у зв`язку з відсутністю події злочину», - констатував генпрокурор.

Проте, за його словами, «були ще повідомлення в пресі, заява глави КС Андрія СТРИЖАКА, відтак надійшов лист від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА...»

«Тому ми продовжуємо перевірку – аби дати оцінку висловлюванням Ю.ТИМОШЕНКО про те, чи був тиск на суд, втручання в його діяльність, за що передбачена кримінальна відповідальність. Для цього ми повинні опитати суддів КС, і зараз ми цим займемося», - розповів О.МЕДВЕДЬКО.

Він також повідомив, що судді КС ще не запрошувалися до Генпрокуратури.

«Ще ні. Це дуже тонке питання – все-таки це члени Конституційного Суду. Все залежатиме від їх позиції. Ми запропонуємо їм дати пояснення», - уточнив генпрокурор і додав, що поки що не може сказати, чи буде порушено кримінальну справу за фактом тиску на КС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2010 року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що представники Партії регіонів поодинці викликають членів КС і вимагають або вони ухвалили рішення про те, що коаліція і уряд є легітимними, або вибрати інші варіанти. Перший варіант – написати заяву про звільнення за власним бажанням, другий - одержати 1 млн. дол. за ухвалення рішення про конституційність створення коаліції.

7 квітня Ю.ТИМОШЕНКО відвідала за викликом Управління підтримки державного обвинувачення в судах Генпрокуратури для дачі пояснень щодо її заяви про можливий підкуп суддів Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 11 березня в парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи". До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також окремі народні депутати.

Рішенням від 6 квітня ц.р. Конституційний Суд України визнав, що окремі народні депутати, які не перебувають у складі фракцій, ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції.

Це при тому, що 19 вересня 2008 року КС оприлюднив рішення про те, що коаліцію в парламенті можуть формувати винятково фракції.

Опозиція заявила, що вимагатиме відставки суддів Конституційного Суду за порушення ними присяги судді.