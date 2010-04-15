У Тягнибока знайшли спосіб помститися за Бандеру

Голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об`єднання "Свобода" Дмитро СНЄГИРЬОВ подав до Донецького окружного апеляційного суду позовну заяву про скасування та визнання недійсним Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 6 травня 2005 року про присвоєння звання "Герой України" Олексію Бересту, який 30 квітня 1945 року підняв червоний прапор над Рейхстагом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації “Свободи”.

У заяві Д.СНЄГИРЬОВА зокрема йдеться: "Присвоєння звання "Герой України" О.Бересту є протиправним на тій підставі, що О.Берест не є громадянином України, бо помер у 1970 році у м. Ростов-на-Дону (РФ). Згідно з рішенням колегії суддів Донецького окружного апеляційного суду від 2 квітня 2010 р. під головуванням К.АБДУКАДИРОВОЇ за позовом В.ОЛЕНЦЕВИЧА встановлено, що "особи, які померли до 1991 року, не можуть бути громадянами України".

Таким чином, вважає Д.СНЄГИРЬОВ, Указ Президента України від 6 травня 2005 року про присвоєння звання "Герой України" О.Бересту, який не є громадянином України, є протиправним та незаконним актом, який підлягає скасуванню у судовому порядку, тому що звання "Герой України" може отримати виключно громадянин України.

Коментуючи подання позовної заяви, Д.СНЄГИРЬОВ зазначив: "Принагідно хочу заявити, що не маю жодних претензій чи пересторог до особистості самого О.Береста. Але, оскільки суд створив прецедент, ухваливши відповідне рішення щодо скасування звання "Герой України" Степану Бандері, вважаю що закон має бути одним для усіх, незважаючи на те, подобається це якійсь частині суспільства, чи ні. Закон порушити не можна, можна лише самим розбитися об нього. Можливо, це примусить владу хоча би напередодні 9 травня, коли масово роздаються державні нагороди, замислитися над цією тезою".

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня ц. р. Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ від 20 січня 2010 року на той час Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання “Герой України”. В.ЮЩЕНКО оскаржив цю постанову Донецького окружного адміністративного суду.