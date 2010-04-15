У БЮТ заявляють, що частину програми Азаров списав у Тимошенко

Кабінет міністрів Миколи АЗАРОВА запозичив в уряду Юлії ТИМОШЕНКО частину Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік.

Про це з парламентської трибуни заявив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Якщо відкинути ті 3-4 сторінки звинувачень, ми побачимо практично ті заходи, які впроваджувались в життя урядом Юлії ТИМОШЕНКО протягом двох років», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ зазначив, що у програмі є і суттєві відмінності. Зокрема, за його словами, урядовці АЗАРОВА прописали ключовий показник зростання ВВП, але як його досягти, не сказали.

«Нам абсолютно зрозуміло, що подальшим пріоритетом уряду АЗАРОВА стане співпраця з МВФ та Світовим банком. Але ми тут (у програмі) не знайдемо ні проекту меморандуму, ні застережень, ні тих ключових речей, які повинні бути в бюджеті», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Народний депутат наголосив, що разом із програмою розвитку уряд не надав обов’язковий перелік законів, які мають бути прийняті для виконання програми.

«Замість томів законопроектів ми бачимо лише перелік, який неможливо навіть проаналізувати», - сказав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Ради України прийняла за основу проект Держпрограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік