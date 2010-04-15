Гриценко: у Януковича писали програму як того листа з Простоквашино

Пропонована командою Віктора ЯНУКОВИЧА Державна програма економічного і соціального розвитку України не передбачає системних змін і реформ, - зазначив у своєму блозі голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО. (УНІАН: сьогодні Верховна Ради України прийняла за основу проект Держпрограми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік).

Як зазначає депутат, «скоріш за все, законопроект №6305 «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» буде прийнятий коаліцією – голосів у них вистачає. Інше, більш важливе питання: чи стане Державна програма планом реальних дій уряду В.ЯНУКОВИЧА, чи вона залишиться на папері? Як документ, який внесли на затвердження в Раду просто тому, що його треба було внести згідно вимог закону».

За словами А.ГРИЦЕНКА, це перший офіційний документ, з якого можна спробувати скласти хоч якесь уявлення про те, що планує робити нова влада, бо дотепер команда В.ЯНУКОВИЧА вирішувала лише кадрові питання і закріплювалася у владі.

Перший висновок, який А.ГРИЦЕНКО зробив, аналізуючи документ, – уряд В.ЯНУКОВИЧА не є цілісною командою, яка має і відповідно реалізовуватиме спільні підходи до реформування економіки, соціальної, енергетичної, інформаційної, оборонної, правоохоронної та інших сфер.

«Це не новина, просто ми отримали перше документальне підтвердження. Програму писали як того листа з Простоквашино: не за єдиним замислом, а традиційно по-відомчому, еклектично, на різних принципах і підходах, а вже потім зброшурували в одну книжечку. Там, де міністр має бачення і володіє ситуацією, там є цифри, орієнтири і конкретні заходи. Там, де міністром призначили випадкову людину – загальні декларації і жодної конкретики», - відзначив народний депутат.

Другий його висновок – у програмі більше уваги приділено минулому (оцінці ситуації, критиці попереднього уряду, переліку проблем), аніж майбутньому – що саме пропонується зробити у 2010 році, щоб виправити ситуацію на краще.

«Перелік того «що саме зробити» в розрізі міністерств, як правило, обмежується переліком законодавчих актів, які треба внести на розгляд Ради. Причому не завжди пояснюються мета і зміст законодавчих змін, які уряд планує впровадити. Відчувається рука чиновника, який сидить у кріслі ще з часів Щербицького: вказати лише назву законопроекту, до того ж «мудро» визначити термін розробки – листопад-грудень, або взагалі «протягом року». Це щоб взагалі нічого не робити», - наголосив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.

Третій висновок, на його переконання, полягає у тому, що значимих системних змін і реформ у 2010 році не планується. Програма їх не передбачає, в жодній із сфер, говорить А.ГРИЦЕНКО.

«Може, уряд В.ЯНУКОВИЧА планує розпочати обіцяні реформи наступного року? В такому випадку є два застереження: 1) втрачається час, коли В.ЯНУКОВИЧ має найвищий рейтинг – далі він падатиме, і це об’єктивно; 2) відкладання реформ «на потім» ускладнить їх проведення, адже «потім» будуть вибори – спочатку місцеві, а за ними парламентські, і реформи, частина з яких є болісними для населення на першому етапі, можуть стати «не на часі» з політичних міркувань. Тоді їх не буде взагалі. І тоді економіка може обвалитися. Разом з країною та урядом», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Четвертий висновок – програма не містить відповідей на ключові питання, без вирішення яких країна і економіка не зможуть рухатися вперед.

«Зокрема: 1) прозорість у структурі власності (хто чим володіє в Україні, починаючи зі стратегічно важливих галузей, систем життєзабезпечення – енергетика, тепловодопостачання, банки, ЗМІ); 2) боротьба з монополізмом, створення умов для економічної конкуренції – що трансформувало б олігархічну економіку в нормальну, а згодом оздоровило б і політику; 3) боротьба з корупцією і хабарництвом – такого розділу в програмі немає взагалі; 4) глибока реформа правоохоронної і судової систем – тут взагалі сумна картина, бо не планується здійснити жодного практичного заходу, навіть жодного закону розробити не пропонується; вся робота уряду з реформування правоохоронної і судової систем зводиться, згідно з програмою, до двох пунктів – розробка проектів двох концепцій реформування з терміном виконання «листопад». Концепція, як відомо, це загальні підходи, система поглядів», - пояснив народний депутат.

Що ж до причин, чому так сталося, А.ГРИЦЕНКО зазначив: «Можливо, уряду відведено роль лише «стабілізатора», а «реформатором» виступить сам В.ЯНУКОВИЧ, і саме він на рубежі «100 днів» оприлюднить пакет реформ в Україні? Якщо так, то тоді це не відповідальна державна політика, а профанація: спочатку вноситься державна програма, яка не містить реформ, потім вноситься бюджет (також без реформ), а наостанок – оголошуються реформи, які не передбачені в державній програмі і не відображені в бюджеті?! Мало б бути усе навпаки: пакет реформ – державна програма – бюджет. Але для цього в опозиції треба було системно готуватися до влади, а не системно грати в гольф і полювати», - підсумував голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони.