Акімова: дефіцит Пенсійного фонду - 30 мільярдів

Загальний дефіцит Пенсійного фонду України на сьогодні становить 30 млрд. грн.

Як передає кореспондент, про це сьогодні журналістів повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

За її словами, на сьогодні одна з робочих підгруп з соціальних питань розробляє шляхи розв’язання проблеми з дефіцитом ПФ.

І.АКІМОВА відзначила, що сьогодні Україна перебуває у важкому стані – на пенсійні виплати витрачається близько 18% ВВП, що є досить високим показником для європейських країн. «А при цьому, результати, які отримуються, набагато нижчі, ніж у багатьох інших країнах», - сказала вона. А також відзначила, що рівень страхових внесків в Україні - один з найвищих, що також є тиском на бізнес.

Як вважає І.АКІМОВА, один з варіантів збалансування ПФ – вирівнювання пенсійного віку між чоловіками і жінками.

Також І.АКІМОВА повідомила, що умови для переходу на накопичувальну пенсійну систему можна буде створити не раніше, ніж за два роки.