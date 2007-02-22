Чи довіряєте Ви своєму мерові та яка партія захищає ваші інтереси (опитування)

Результати всеукраїнського моніторингу громадської думки “Рейтинг мерів міст та рівень довіри до політичних партій” засвідчив низький рівень довіри до мерів міст в обласних центрах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова спілки молодих політологів України Андрій ЄРЕМЕНКО, представляючи результати опитування.

Як зазначила у свою чергу доцент кафедри соціології, кандидат соціологічних наук Катерина НАСТОЯЩА, найвища оцінка мера міста зафіксована у Полтаві - 6,8 балів, проте, за її словами, насправді мер Полтави на час проведення опитування ще не встиг проявити себе, і люди оцінювали його швидше за власними передвиборчими очікуваннями. Мер Запоріжжя отримав 6,3 бали, мер Миколаєва - 6,2, мер Вінниці - 5,8, мер Одеси - 5,3, мер Івано-Франківська - 5,3, мер Херсона - 5,1, мер Донецька - 4,8, мер Дніпропетровська - 4,8, мер Харкова - 4, мер Києва - 3,5, мер Сум - 3,2, мер Львова - 2,4 бали.

К.НАСТОЯЩА відзначила, що у мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є стійка динаміка до зниження популярності.

За даними опитування громадської думки, “заважають” працювати мерам обласних центрів особисті якості, чиновницький апарат, відсутність фінансування з Києва, недосконале законодавство, недостатність повноважень мера міста, місцева опозиція.

За словами А.ЄРЕМЕНКА, дострокові вибори на момент проведення опитування виявилися здебільшого небажаними, що викликано перевтомою людей від виборчих перегонів, усвідомленням необхідності фінансування та ризиків для економічної ситуації в Україні. Здебільшого прагнуть перевиборів центральних органів влади - Президента і Верховної Ради - у центральних і західних областях України.

На запитання “Яка парламентська сила найбільше захищає ваші інтереси?”, більшість опитаних, незалежно від регіону, зазначили, що жодна політична сила не захищає їх інтереси або називали переважно ту політичну силу, за яку голосували. Водночас, як зазначив голова ГО “Демократичні ініціативи молоді” Леонід ЧУПРІЙ, спостерігається тенденція зміцнення позицій БЮТ та зниження рейтингу СПУ.

Опитування проводилось у 13 містах України з 26 січня по 11 лютого. В кожному місті було опитано від 500 до 800 респондентів залежно від кількості населення міста. Похибка опитування становить 2%. Опитування проводилось з акцентуванням на східні та південні регіони, оскільки в сучасному інформаційному просторі фіксується певна нечіткість картини електоральних уподобань в цих регіонах.