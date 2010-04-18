Ющенко: об’єднана Європа втратила "польського Рейгана"

Польща в особі загиблого Президента Лєха Качинського втратила великого політика.

Таку думку висловив колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю польським телеканалам під час візиту до Кракова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна”, спілкуючись із журналістом телеканалу TVN 24, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Польща і Об’єднана Європа втратила у цій катастрофі «польського Рейгана». «Ще не було такого політика, який би так розумів місію Польщі», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

«Смерть Качинського – це втрата не лише для польського, але й для українського народу. Українці завжди пам’ятатимуть те, що було зроблено ним і його командою задля зміцнення нашого стратегічного партнерства, підтримки європейських і євроатлантичних устремлінь України», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив, що співпраця з Лєхом Качинськоим продемонструвала, як навіть трагічні сторінки історії не можуть бути перешкодою для справжньої дружби і співробітництва двох народів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що дії Польщі у просуванні України до Європи не варто сприймати як дорогу з одностороннім рухом. «Це справа, вигідна для усіх сторін. Адже ми хочемо бачити Європу сильною, а це можливо лише тоді, коли вона буде об’єднаною», - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, незважаючи на політичну ситуацію в Україні і спроби провадити в державі політику реваншу, шлях України до Європи та організації колективної безпеки має бути незмінним.