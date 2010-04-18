Медведєв: позиція Росії з питання Катині залишається незмінною

У Росії та Польщі є можливість стати ближчими, переконаний президент Дмитро Медведєв.

"Трагедії дуже часто зближують. У нас були різні періоди в історії. Останній був не з легких. Але перед лицем тяжких втрат ми можемо докласти зусиль для зближення позицій наших країн, щоб наші народи чули один одного краще, знаходили вирішення найтяжчих проблем", - заявив Медведєв у Кракові, куди він приїхав для участі в церемонії похорону президента Польщі Леха Качиньського та його дружини Марії, передає телеканал "Вести".

Однією з тяжких проблем у двосторонніх відносинах президент РФ вважає Катинську трагедію. "Хоча з нашого боку всі оцінки давно дані. Катинська трагедія - це злочин Сталіна і ряду його прибічників. Позиція російської держави з цього питання давно сформульована і залишається незмінною", - наголосив Медведєв.

Він також зазначив, що "трагедія, яка сталася під Смоленськом, не залишила байдужим нікого". "Для Польщі вона стала національною трагедією. І у нас в країні вона викликала найбільш гіркі емоції, і тому у нас був оголошений траур. Тому я вважав правильним провести в останню путь президента Польщі Леха Качиньського і його дружину Марію", - сказав російський лідер.

За його словами, "трагедії завжди завдають болі, всі відчувають, що втрати, які відбуваються, непоправні". "Для польсько-російських відносин це стало особливою темою", - додав Медведєв.