Не треба протиставляти Велику Вітчизняну і Другу світову війни

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що не можна протиставляти дві події - Велику Вітчизняну війну та Другу світову війну, оскільки це була єдина подія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це він заявив, спілкуючись з журналістами після допрем’єрного показу фільму Микити МІХАЛКОВА «Утомленные солнцем-2».

«Якщо не було Другої світової війни, то що тоді відбувалось з вересня 1939 по червень 1941 року? Була Друга світова війна, але головною, визначальною у цій війні була Велика Вітчизняна війна. Я не розумію тих, хто у своїх намаганнях прислужитися, сподобатися переступає межу. Вважаю, що тему війни пора припинити політизувати», - зазначив В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, сьогодні вкрай важливо зберегти пам`ять про війну у тому вигляді, в якому вона існує у простих радянських солдат, незалежно від національності. «Не треба намагатися нав’язати цим людям інше бачення війни та Дня Перемоги, перевиховати тих, хто відстояв для нас свободу та незалежність», - вважає В.ЛИТВИН.

Голова ВР також висловився проти ініціативи щодо встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК повідомив, що Міносвіти займатиметься гуманізацією, деполітизуванням освіти в Україні, а також планує повернути науковий термін «Велика Вітчизняна війна», оскільки історики чудово розуміють, що це поняття не тотожне терміну «Друга світова війна». «Історія не буває правильною чи неправильною, буває чесно написаною чи не чесно», - сказав він.