У Польщі пишуть, що літаку Качинського диспетчери мали заборонити сідати

Диспетчери військового летовища "Північне" під Смоленськом через сильний туман повинні були заборонити посадку літака Президента Польщі Леха Качинського, а не "рекомендувати" екіпажу скористатися іншим летовищем.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише у вівторок польська Rzeczpospolita з посиланням на працівника Смоленського аеродрому.

"Немає чогось такого, як рекомендація. Є або дозвіл, або відмова", - сказав він газеті на умовах анонімності.

За даними видання, диспетчери Смоленського летовища думали його закрити через надзвичайно сильний туман й консультувалися щодо такої можливості зі своїм керівництвом у Москві.

Rzeczpospolita написала, що керівники вирішили дозволити приземлення президентському літаку, оскільки боялися політичного скандалу.

При цьому, нібито диспетчерам наказано "виразно рекомендувати" пілоту скористатися іншим летовищем.

"Диспетчери сподівалися, що коли екіпаж зорієнтується, наскільки густим є туман, то самі відмовляться від посадки", - сказав працівник аеродрому.

Польські слідчі та представники Смоленського летовища не прокоментували журналістам газети цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, польська Gazeta Wyborcza з посиланням на військові джерела повідомляла, що диспетчери Смоленського летовища за 15 хвилин до планованої посадки літака Президента Польщі заборонили приземлення військовому Іл-76, котрий мав на борту працівників ФСБ РФ.

Президентський літак із 96 людьми на борту - серед яких були найвищі високопосадовці Польщі - розбився під час спроби посадки 10 квітня.