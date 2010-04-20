Ківалов проштовхує через ВР дозвіл на судочинство російською мовою

Комітет Верховної Ради України з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект, який дозволяє провадження судочинства російською мовою.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Як зазначається в повідомленні, Комітет ВР з питань правосуддя розглянув на своєму засіданні 14 квітня 2010 року проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо провадження судочинства державною та російською мовами), поданий народними депутатами України від Партії регіонів Сергієм КІВАЛОВИМ та Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ ще 29 листопада 2007 року (реєстр. № 1059).

Законопроектом пропонується надати право на використання в судовому процесі російської мови за заявою та згодою сторін.

Як зазначається в повідомленні комітету, “Конституція та закони України, а також норми міжнародного права (Конвенція про захист прав людини та основних свобод) гарантують реалізацію загальновизнаного права кожного на ефективний судовий захист. Але, положення статті 10 Закону України “Про судоустрій України” ставлять захист прав у залежність від володіння лише державною мовою, в той час як частина 2 статті 24 Конституції України, статті 6 та 7 Закону “Про судоустрій України”, стаття 14 Конвенції про захист прав людини та основних свобод прямо встановлюють заборону дискримінації в захисті прав за мовною ознакою”.

Таким чином, зазначає очолюваний С.КІВАЛОВИМ комітет, “здійснення судочинства виключно державною мовою створює перешкоди, а іноді й унеможливлює судовий захист прав та охоронюваних законом інтересів, що є порушенням статті 55 Конституції України, наслідком чого є фактичне встановлення мовного цензу на право судового захисту. Отже, внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» щодо провадження судочинства державною та російською мовами є необхідним для реалізації загальновизнаного права кожної особи на ефективний судовий захист”.

При цьому Комітет з питань правосуддя наголошує, що “запропонований проект закону не містить положень щодо зміни статусу державної мови та не має на меті обмеження сфери її використання. Також, цей проект ні у відкритій, ні у прихованій формі не надає російській мові статусу державної, а лише визначає межі та порядок її використання в судових інстанціях на території України”.

“Положення Конституції не надають розгорнутої відповіді про порядок використання державної та інших мов на території України, а передбачають, що застосування мов в Україні визначається законом. Отже, запропонований проект закону спрямований на виконання вищевказаного положення Конституції України та законодавчо закріплює порядок застосування державної та російської мови”.

Слід зазначити, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, висловлюючи ряд зауважень та пропозицій до проекту закону, пропонує за результатами розгляду у першому читанні законопроект відхилити.

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету прийнято рішення, що цей законопроект призведе до збільшення витрат державного бюджету.

Водночас, розглянувши поданий законопроект та експертні висновки, Комітет ВР з питань правосуддя прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (щодо провадження судочинства державною та російською мовами) “за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу”.