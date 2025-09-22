Ворог намагаэться проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових.

Росіяни у районі Покровська активізували штурмові дії та почати застосовувати нову тактику. Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування ДШВ.

Військові зазначають, що ворог намагається блокувати логістичні шляхи ЗСУ.

Зокрема, тепер домінуючою тактикою росіян стає інфільтрація – окупанти намагаються проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових.

"Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає", наголосили бійці.

Крім того, противник здійснює цілодобову розвідку, інтенсивно застосовує дрони по українських позиціях.

"Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів", - наголошують у 7-му корпусі ДШВ.

Водночас українські бійці для протистояння ворогу застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛ, а також створюють додаткові інженерні загородження.

Також оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил".

"Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просуванні ворога, а й збереження життя українських військових", - наголошують бійці.

Як писало видання WSJ, нові технології безпілотників дозволяють росіянам загрожувати українській техніці на відстані до 32 кілометрів від лінії фронту. Прагнення Росії вивести з ладу логістику ЗСУ поглиблює дефіцит усього - від води до боєприпасів і, особливо, живої сили - уздовж лінії фронту, зазначається в статті.

Також аналітики ISW зазначали, що окупанти намагаються проникнути на оборонні лінії ЗСУ на Куп'янському напрямку одночасно в кількох районах.

