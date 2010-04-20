Умови МВФ повністю виключають можливість підвищення соцстандартів?

Неможливість виконання передвиборних зобов`язань буде головною іміджевою загрозою для Віктора ЯНУКОВИЧА і Миколи АЗАРОВА на найближчі кілька років. Таку думку висловив політолог, директор GMT group Анатолій ЛУЦЕНКО у коментарі УНІАН.

За його словами, «перед урядом М.АЗАРОВА стоїть вибір: розпочати негайно реалізовувати «соціальний пакет» передвиборної програми кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА, або вийти з логіки виборчого популізму для того, щоб одержати транш від МВФ. Який з варіантів обере команда влади, можна буде зрозуміти, коли на розгляд ВР урядом буде подано проект держбюджету на цей рік».

Експерт вважає, що неможливість виконання передвиборних зобов`язань буде головною іміджевою загрозою для В.ЯНУКОВИЧА і М.АЗАРОВА на найближчі кілька років. Умови отримання наступного траншу МВФ повністю виключають можливість підвищення соціальних стандартів, завдяки яким В.ЯНУКОВИЧ і одержав владу після президентських виборів, стверджує політолог.

Директор GMT group також зазначив, що «уряд М.АЗАРОВА буде змушений запозичувати і використовувати концептуальні розробки попередників, оскільки над їх створенням тривалий час працювали як українські, так і міжнародні експерти».

«В першу чергу це стосується дерегулювання (особливо у сфері діяльності малого і середнього бізнесу): зокрема, впровадження принципу «мовчазної згоди» і декларативного принципу. Разом з тим дуже корисна ідея податкових канікул для малого бізнесу у принципі не є якимсь «ноу-хау». Ця програма, в тому чи іншому вигляді, неодмінно має реалізовуватися М.АЗАРОВИМ і Сергієм ТІГІПКОМ», - підкреслив А.ЛУЦЕНКО.