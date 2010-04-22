Кириленко про ЧФ, зраду, опозицію і реваншистів

Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає опозиціонерів об’єднатися у парламенті і не допустити ратифікації нової угоди про перебування Чорноморського флоту РФ, яку сьогодні підписали президенти двох країн Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Ці домовленості є зрадою національних інтересів України, і не можуть бути виправданими жодними так званими поступками Росії по ціні на газ», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

«Тепер час усім опозиційним силам перестати ділити портфелі і об’єднатися навколо загрози, яка реально нависла над Україною внаслідок початку реалізації відверто антиукраїнської фази державної політики», – закликав лідер партії «За Україну!».

«Опозиції, яка може об’єднатися хоча б по ключових питаннях, слід не допустити ратифікації цієї міждержавної угоди в парламенті», - наголошує В.КИРИЛЕНКО.

«Такі дії, з одного боку, згуртують усі патріотичні сили, а з іншого – покажуть реваншистам, що далеко не все так просто і легко, як вони думають» – додав він.