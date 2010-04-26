Депутати сказали Литвину, що він «діє як бандит, а не як голова ВР»

У Верховній Раді під час Погоджувальної ради відбулись словесні суперечки між представниками фракцій опозиції та представниками фракцій коаліції і головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що представники коаліції наполягають на розгляді завтра питання щодо ратифікації угоди між Президентами України та Росії про продовження перебування в Криму Чорноморського флоту Російської Федерації.

Ця заява викликала обурення у депутатів від фракцій опозиції. Зокрема, народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО підкреслив, що ця угода є зрадою українського народу.

Він наголосив, що цю угоду за жодних умов не можна ратифіковувати.

В свою чергу народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН зауважив, що згідно з законом про міжнародні договори, якщо є якісь зауваження до конкретного договору, то він має бути направлений до Конституційного Суду і розглядатися тільки після висновку КС.

Між тим голова ВР В.ЛИТВИН наголосив, що це питання буде в будь-якому випадку розглядатися завтра, оскільки є попередні домовленості.

При цьому депутати від фракцій опозиції звинуватили В.ЛИТВИНА в тому, що «він діє як бандит, а не як голова Верховної Ради».

Відповідаючи на протест опозиціонерів, лідер фракції ПР О.ЄФРЕМОВ зауважив, що зраджувала інтересам держави не нинішня влада, а колишня на чолі з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

«Зрадою є те, що Юлія ТИМОШЕНКО, виписавши сама собі доручення, поставила печатку, поїхала до Москви і чисті листки передала керівництву іншої країни», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

В.ЛИТВИН пригрозив, що якщо ці суперечки не припиняться, то він закриє засідання Погоджувальної ради.