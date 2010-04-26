Верховну Раду вже захопили?

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО звинувачує голову парламенту Володимира ЛИТВИНА та представників коаліційних фракцій у захопленні сесійної зали та недопущенні до неї депутатів від опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що голова Верховної Ради України сьогодні тільки збурює ситуацію і не дає нормально провести засідання Погоджувальної ради.

«Він повинен був почати з іншого - з того, що Верховна Рада захоплена і не може працювати», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, це триває вже дві доби.

«А він ні слова про це. Це означає, що ЛИТВИН в долі, і він брав участь в цьому захопленні», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) та Ярослав КЕНДЗЬОР (НУ-НС) заявили, що депутати від Партії регіонів забарикадували сесійну залу Верховної Ради і не пускають до неї представників опозиції.

За словами А.ШКІЛЯ, депутати від опозиційних фракцій зранку намагалися зайти до сесійної зали, однак це їм не вдалося, бо всі двері зачинені.

Опозиціонери мали намір провести позачергове засідання ВР з розглядом на ньому питання про угоду щодо продовження строку перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації.