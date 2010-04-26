Януковича чекає у Страсбурзі неприємна розмова?

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ не виключає, що під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 27 квітня обговорить питання встановлення пам’ятника Сталіну в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі перед початком весняної сесії ПАРЄ.

“Можливо, ми зможемо обговорити це питання з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ, можливо, такі запитання піднімуть і депутати після його виступу”, - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Він зазначив, що оскільки був доповідачем з проекту доповіді щодо Голодомору в Україні, дуже добре знає про злочини сталінського режиму.

“Я дуже добре знаю, скільки людей постраждали від сталінського режиму, і не лише в 30-ті роки під час Голодомору, але й пізніше, в тому числі під час депортації цілих народів, таких, як кримські татари, турки месхетинці”, - сказав Президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ 27 квітня відвідає Страсбург, де виступить перед депутатами ПАРЄ та проведе ряд зустрічей, зокрема з Президентом ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ, генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.

25 березня секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ повідомив про намір спорудити до 9 травня у місті пам’ятник Й.Сталіну.

31 березня віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявив, що влада не перешкоджатиме спорудженню пам’ятника Й.Сталіну, щоб “не загострювати зіткнення різних думок”.