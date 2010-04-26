Янукович лише з четвертого разу вмовив Росію лишатися в Криму

Росія погодилася підписати угоду про пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Криму з четвертого разу.

Про це розповів журналістам лідер фракції ПР Олександр Єфремов.

"Коли дві сторони протягом трьох тижнів вели дуже серйозні переговори, то російська федерація зовсім не хотіла погоджуватися на нашу пропозицію, і спочатку три рази навіть серйозно не розглядала питання продовження перебування ЧФ в обмін на зниження ціни на газ", - цитує Єфремова "Українська правда".

"І лише коли вчетверте прозвучала ця пропозиція, вони задумалися, і врешті-решт пішли на підписання даної угоди", - зазначив регіонал.

Таким чином, на переконання Єфремова, ті люди, які вели переговори, "не лише не порушили національні інтереси держави, а вони проявили все своє уміння і весь свій професіоналізм для того, щоб підписати угоду, за якою ми нічого нікому не віддаємо, оскільки вона вже діє".

"Але впродовж наступних років ми будемо отримувати додаткові кошти для вирішення проблем держави", - додав регіонал.

За словами Єфремова, протягом переговорів Росія піднімала питання про співпрацю в авіабудуванні та керування українською ГТС. "Але ми не пішли на це, бо вважаємо, що ГТС - це курка, яка несе золоті яйця, і країна має участь у транспортуванні газу з Росії в Європу", - додав депутат.