Кириленко: опозиція спільно виступить проти ратифікації

Завтра опозиція спільно виступить проти спроб ратифікації у парламенті угоди про продовження строку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», про це заявив голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Я мав зустрічі майже з усіма опозиційними лідерами, в тому числі з ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКОМ, ЛУЦЕНКОМ. І ми будемо спільно протидіяти ухваленню «харківського пакту», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

«Ми будемо координувати свої дії як у сесійній залі, так і поза парламентом. Головна наша мета: не допустити ратифікації антиукраїнських харківських угод», - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО також нагадав, що партія «За Україну!» ініціює Національний рух опору проти дій влади, яка пішла на підписання «харківського пакту».

«Ми закликаємо громадян стати на захист своєї країни. Насамперед, маємо не допустити ратифікації угоди в Верховній Раді», - наголосив голова партії «За Україну!».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася здешевлення російського газу на 30%, але не більше, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

У Верховній Раді України ратифікація цієї угоди планується 27 квітня. В цей же день Державна дума РФ проведе позачергове засідання для ратифікації угоди про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ на території України.