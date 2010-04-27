Регіонали заблокували трибуну і президію ВР

Опозиція наполягатиме на голосуванні за ратифікацію угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії кожного народного депутата особисто.

Про це сказала в інтерв`ю агентству УНІАН народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона зазначила, що фракції БЮТ і НУ-НС наполягатимуть на тому, щоб «дотримувалась норма Конституції щодо особистого голосування кожного депутата, щоб народ бачив, хто голосує за здачу української території».

«Опозиція не дасть сьогодні можливості, як то було раніше, користуватися чужими картками», - заявила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона зазначила, що «опозиція має намір жорстко протистояти ратифікації угоди». Як сказала депутат, що вчора два профільних комітети парламенту – з європейської інтеграції та у закордонних справах – ухвалили рішення, що ратифікація такої угоди є порушенням Конституції України, а в Комітеті ВР з національної безпеки та оборони «розділилися голоси».

У сесійній залі парламенту місця депутатів фракцій БЮТ і НУ-НС застелені національними прапорами.

Депутати-опозиціонери о 8.00 прийшли до сесійної зали, проте двері були зачинені, при цьому у залі вже перебували представники фракції Партії регіонів - близько 40 народних депутатів, які заблокували трибуну та президію парламенту.

З 8.30 фракції БЮТ і НУ-НС уже перебувають у сесійній залі.