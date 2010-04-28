Наша Україна: Янукович порушив закон "Про Голодомор"

Президент України ЯНУКОВИЧ своєю заявою у Страсбурзі прямо порушив норми Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 р., перша стаття якого однозначно стверджує: «Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського народу», а стаття 2 наголошує: «Публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні визнається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві “Нашої України”.

У документі зазначається, що 27 квітня В.ЯНУКОВИЧ зробив у Страсбурзі безпрецедентну за своїм цинізмом заяву. У “Нашій Україні” переконані, що “лише глибоко неосвічена людина, яка не любить свою країну та не знає її законів, могла заявити подібне публічно”.

“Також В.ЯНУКОВИЧ проігнорував рішення Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 р., який визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у «геноциді української національної групи в 1932-33 рр. шляхом штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення»”, - наголошується в заяві “Нашої України”. При цьому підкреслюється, що “В.ЯНУКОВИЧ фактично протиставив себе позиції парламентів Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики та Латвії, які офіційно визнали Голодомор актом геноциду українського народу. А також Європейському парламенту, який визнав Голодомор злочином проти Українського народу та проти людяності”.

“Протиставляючи себе позиції українського народу та міжнародного співтовариства в угоду своїм московським господарям, В.ЯНУКОВИЧ не лише вчинив протиправне діяння, – а й цинічно, на державному рівні здійснив наругу над пам’яттю мільйонів замучених українців”, - наголошують у “Нашій Україні”.

“Найбільшими гріхами на землі є зрада свого народу та наруга над пам’яттю невинно убієнних. За подібні дії завжди, рано чи пізно, наступає розплата”, - переконаній в “Нашій Україні”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, заявив, що Голодомор не можна визнавати геноцидом.

“Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. “Але визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - додав він. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голод був не лише в Україні, а й у Росії, Білорусі, Казахстані.