У БЮТ заявляють про порушення прав опозиції

Парламентська більшість Партії регіонів прийнятими вчора змінами до Регламенту Верховної Ради фактично обмежила діяльність демократичної опозиції.

Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту, член БЮТ Сергій САС, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Вчора більшість ухвалила зміни до Регламенту, згідно з якими у парламенті може бути не одна опозиційна фракція або опозиційне об’єднання, а одразу кілька», - сказав він.

«Це фактично легалізація кишенькової опозиції, оскільки така норма дає можливість створювати будь-яку кількість опозиційних фракцій для того, щоб не допустити реального спротиву в українському парламенті діючій владі», - наголосив БЮТівець.

Крім того, С.САС нагадав, що провладна більшість змінами до Регламенту ВР спростила порядок обрання першого заступника голови Верховної Ради. Тепер його можна обирати простою більшістю голосів, а не таємним поіменним голосуванням, коли бюлетені мали взяти не менше, ніж дві третини народних обранців.

«Така спрощена процедура дозволить «регіоналам» щедро розплатитися з комуністами за підтримку дій уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, віддавши посаду першого віце-спікера Адамові МАРТИНЮКУ», - сказав С.САС.

БЮТівець зазначив, що вчора коаліція також “узаконила діяльність зрадників та перебіжчиків”, дозволивши їм «створювати парламентську групу з правами фракції», а також заборонила народним депутатам вимагати присутності Президента на засіданнях парламенту.

«Все це є неприпустимим, бо принижує всі основи парламентаризму, діяльності депутатів і порушує права опозиції», - підкреслив С.САС.