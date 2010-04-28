У ЄЦ попереджають владу, що вона грає в «російську рулетку»

Член президії партії «Єдиний центр», народний депутат Василь ПЕТЬОВКА вважає вельми ризикованою економічну співпрацю з Росією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами депутата, «економічна співпраця з Росією схожа на гру в «російську рулетку»: здається, що шансів на успіх багато, а результат виявляється плачевним». «Більшість пропозицій із міждержавного співробітництва, які надходили з боку РФ до країн-сусідів, закінчувались для них втратою стратегічних об’єктів і навіть цілих галузей», – заявив він, коментуючи ініціативи керівника російського уряду Володимира ПУТІНА щодо об’єднання низки активів двох країн.

У цьому плані показовим політик вважає приклад кооперації Росії та Білорусі у газовій сфері. «У 2006 році Президент ЛУКАШЕНКО обміняв половину акцій компанії «Белтрансгаз», яка управляла газотранспортною системою країни, на дешевий російський газ. А вже цього року газовий монополіст «Газпром» повністю перебрав контроль над білоруською ГТС», - сказав він.

За словами представника «Єдиного центру», український досвід співпраці з Росією також не додає оптимізму. «Історія українсько-російської кооперації у виробництві військово-транспортного літака Ан-70 нагадує затяжний роман. Кілька років поспіль Україна і Росія разом його проектували, виготовляли та випробовували. На початку 2000-х росіяни відмовилася від участі в проекті на користь власного аналогу. Минулого року російська сторона знову підписала договір про співпрацю, проте конкретних зрушень не відбулося», - нагадав депутат.

В.ПЕТЬОВКА зазначив, що історія двосторонніх взаємин у будівництві Ан-148 та його модернізованої версії Ан-158 розвивається за дуже подібним сценарієм. Росіяни вже не приховують, що українські літаки є конкурентами їхнього власного проекту корпорації «Сухой», хоча Ан-158 значно економніший і місткіший. «На наш літак є вже 20 замовлень на півмільярда доларів. Відтак ініціативи російської сторони є або спробою отримати дивіденди з перспективного проекту, або нейтралізацією конкурента через його поглинання. І саме остання версія має більше підстав для існування, враховуючи пропозиції Росії з інтеграції концерну «Антонов» в російську «Об’єднану авіабудівну корпорацію», - сказав він.

Політик бачить значну загрозу того, що під ширмою створення спільного авіахолдингу Москва планує «проковтнути» український авіапром та позбутися конкурента на світовому ринку. «Українська влада повинна розуміти, що для економічної співпраці зовсім не обов’язково створювати нові корпорації чи об’єднання. Такі дії можуть відбуватися на рівні господарюючих суб’єктів і не потребують втручання держави. Потрібно домовлятися про зміст співпраці, а не її форму. Лише у такому випадку можна позбутися гіркого присмаку заполітизованості і захистити національний економічний інтерес», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.