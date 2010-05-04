Томенко: 99% ініціатив Януковича - ініціативи російськомовної України

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО впевнений, що опозиція не зможе захистити інтереси держави без підтримки суспільства.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу”.

М.ТОМЕНКО нагадав, що після підписання "харківських угод" опозиція провела два мітинги, однак на перший прийшло не дуже багато людей.

"Якби тоді прийшло не дві тисячі, а було хоча б 10-20 тисяч, нам набагато легше було б працювати...", - додав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що події у парламенті 27 квітня під час ратифікації угоди стосовно продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму вчать опозицію працювати з суспільством, а суспільство вчать "не сидіти вдома і сподіватися тільки на опозицію".

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що в кожному регіоні з’являться Комітети захисту України.

"Але у нас немає такої амбіції, щоб, наприклад ТИМОШЕНКО, ТОМЕНКО, ПЕТРЕНКО, очолювали цю справу. Ми готові прислужитися і допомогти тими інструментами, які є. Поки влада не побачить, що українське суспільство заперечує поглинання країни по галузях, а потім по шматках, доти вона це буде робити", - переконаний він.

М.ТОМЕНКО вважає, що саме суспільний спротив сьогодні набагато важливіший, ніж жорстка позиція опозиції.

"Трагедія полягає в тому, що кожний крок ЯНУКОВИЧА лише роз’єднує країну. На сьогоднішній день 99% його ініціатив - це ініціативи російськомовної України, але ж є ще україномовна Україна... Треба робити для всієї країни", - наголосив він.