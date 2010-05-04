Генеральний секретар ООН запросив Януковича до Нью-Йорка

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй ПАН Гі Мун запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти участь у Саміті ООН з питань Цілей розвитку тисячоліття, що відбудеться у штаб-квартирі ООН 20-22 вересня ц.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА ПАН Гі Муном, що відбулась у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

У ході зустрічі сторони обговорили широке коло найбільш актуальних для України та ООН питань. Було висловлено обопільне задоволення дружнім і прагматичним характером зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Генсеком ООН під час Вашингтонського саміту з ядерної безпеки 13 квітня ц.р. У цьому зв’язку головну увагу було приділено реалізації досягнутих на зустрічі домовленостей. Зокрема, К.ГРИЩЕНКО підтвердив запрошення глави Української держави генеральному секретарю ООН взяти участь у Міжнародній конференції під егідою ООН з питань Чорнобиля та розвитку ядерної енергетики у Києві у квітні 2011 року, приуроченій до 25-х роковин аварії на ЧАЕС. Співрозмовник відзначив важливість планованого форуму та висловив намір взяти в ньому участь.

ПАН Гі Мун дав високу оцінку внеску України в діяльність ООН, зокрема у галузях міжнародної безпеки та роззброєння. У цьому контексті Генеральний секретар ООН відзначив рішення Президента України щодо вивезення з української території запасів високозбагаченого урану як свідчення лідерства нашої держави у процесі глобального ядерного роззброєння.

У ході зустрічі було обговорено взаємодію України та ООН на інших ключових напрямках, зокрема в галузі миротворчих зусиль Організації, активним учасником яких виступає наша держава. У цьому зв’язку К.ГРИЩЕНКО порушив перед Генсеком ООН низку пріоритетних для України практичних питань.