У Севастополі розгорнули величезну Георгіївську стрічку

Рекордних розмірів Георгіївську стрічку - 300 метрів у довжину і 3 метри завширшки - урочисто розгорнули сьогодні в Севастополі. Як передає кореспондент УНІАН, у розгортанні стрічки, виготовленої зі штучного шовку в місцевому ательє «Трембіта», взяли участь ліцеїсти Академії ВМС України.

Представник національного проекту “Книга рекордів України” - акредитованого партнера «Книги рекордів Гінеса» Ігор ПІДЧЕБІЙ вручив відповідне свідоцтво представнику «Спортивно-туристичного центру «Севастопольський бриз» Василю СТАДОЛЬСЬКОМУ.

У церемонії розгортання Георгіївської стрічки взяли участь заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Ірина ЦОКУР і заступник голови міськради Петро КУДРЯШОВ, представники громадськості. І.ЦОКУР під час виступу, зокрема, підкреслила, що в жодному з міст України у ці дні не проводиться стільки урочистих і яскравих заходів, присвячених 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, як у місті-герої Севастополі.

У плані міських заходів дана акція називається «Найдовша Георгіївська стрічка» - встановлення і реєстрація світового рекорду».