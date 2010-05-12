Янукович вимагає поставити крапку у питанні про двовладдя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про доцільність внесення змін до Конституції України, які передбачають створення в обласних і районних радах виконавчих органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час першого засідання Ради регіонів, що відбулось в Адміністрації Президента.

«Необхідно поставити крапку у питання двовладдя на місцях», - наголосив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що в рамках проведення реформи місцевого самоврядування стало актуальним питання внесення змін до Конституції України з метою розмежування повноважень місцевих державних органів та органів самоврядування.

«Обласні, районні ради мають отримати право формувати власні виконавчі органи. Поява таких органів поставить крапку у питанні двовладдя на місцях», - упевнений глава держави.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «великі права означають велику відповідальність».

У зв’язку з цим він попросив уряд і губернаторів звернути увагу на «докорінне покращення виконавчої дисципліни керівників усіх рівнів».

«Хочу підкреслити, що особисто буду тримати ситуацію в регіонах під контролем», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.