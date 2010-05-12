У БЮТ підозрюють, що «тушки» в їх лавах ще не закінчилися

У БЮТ не виключають подальшого переходу депутатів фракції в коаліцію.

Про це заявив БЮТівець Андрій Сенченко в ефірі 5 каналу.

Коментуючи інформацію ЗМІ про те, що у фракції БЮТ залишилося лише близько 60 депутатів, вірних Юлії Тимошенко, він сказав: "Я думаю, що видають бажане за дійсне".

"Я думаю, що будуть ще якісь рухи з фракції, але від цього чистіше повітря стає", - сказав БЮТівець.

"Звичайно, не всі з цих людей мають психологію зрадників, але, при цьому, не кожен з тих, хто пішов, був здатний витримати цей тиск", - зазначив Сенченко.

"Когось свого часу не потрібно було брати в цю фракцію і потрібно було вчасно поцікавитися якимись нюансами політичної біографії цих людей. Я думаю, що вони в цьому випадку б не потрапили у фракцію", - заявив він.

Крім того, депутат вважає, що перехід окремих депутатів БЮТ до коаліції - "це сигнал для комуністів".

"Ще трошки доберуть, і вже комуністи з їх амбіціями не потрібні будуть у правлячій коаліції. Ось тоді я подивлюся, що буде відбуватися", - сказав Сенченко.

Також, коментуючи заяву депутата від НУНС Арсенія Яценюка про те, що Комітети захисту України "не можна перетворювати на бутафорію", він заявив: "Мені взагалі якось незрозуміло, коли люди, які активно сприяли приходу нинішньої влади зображують із себе опозицію".

"Я думаю, що "умнічати" перед телекамерами вміє багато хто", - додав Сенченко.

Українська правда