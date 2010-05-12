Клюєв каже, що Янукович і Медведєв підпишуть у понеділок 5 документів

Під час візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва 17 травня між Україною та Росією буде підписано п’ять документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив у Верховній Раді України перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Зокрема, він поінформував, що планується підписання угоди між Україною та Російською Федерацією про демаркацію російсько-українського державного кордону.

Крім того, буде підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про співробітництво в галузі використання і розвитку навігаційної супутникової системи «ГЛОНАС». Крім того, передбачається підписання угоди про міжбанківське співробітництво між «Укрексімбанком» (Україна) та банком ВАТ ВТБ (РФ).

Також буде підписано угоду між Міністерствами освіти і науки України та РФ про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки.

П’ятим документом є проект програми співробітництва між Міністерством культури і туризму України і Міністерством культури РФ на 2010-2014 роки.

При цьому А.КЛЮЄВ зазначив, що єдиним міждержавним документом, який виноситься на підписання під час візиту російського Президента до України, є проект угоди про демаркацію кордону.

«Зазначена угода має створити правові засади для демаркації сухопутної ділянки державного кордону нашої держави з Російською Федерацією. Питання стоїть ще з набуття незалежності України та у зв’язку з необхідністю належного оформлення державного кордону. Воно належить до компетенції Президента України, Верховної Ради», - сказав А.КЛЮЄВ.