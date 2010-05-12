Москаль: МВС приховує від суспільства дані про криміногенну ситуацію

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, міністр внутрішніх справ тіньового уряду Геннадій МОСКАЛЬ звинувачує нове керівництво МВС у непрофесіоналізмі, який призвів до різкого збільшення кількості тяжких злочинів та зменшення показника їх розкриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Чи є сьогодні професіоналізм в органах внутрішніх справ? Його явно немає, тому що понад 30 тис. професіоналів з приходом нового міністра звільнилося. Ті фахівці, які могли робити глибоку оперативну розробку банд формувань, - їх сьогодні в Україні немає… Лишились в основному люди, які працюють (в органах внутрішніх справ) від 1 до 3 років», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

На підтвердження своїх слів Г.МОСКАЛЬ оприлюднив надану йому за запитом народного депутата інформацію МВС України. За його словами, з цього документу можна зробити висновок, що порівняно з показниками за перших чотири місяці минулого року загальна кількість злочинів зросла на 30,2%, кількість тяжких і особливо тяжких злочинів - на 34,5%, рівень загальної злочинності в Україні за вказаний період на 100 тисяч населення збільшився з 28,8% в минулому році до 35,2%. Крім того, у громадських місцях за 4 місяці року було скоєно на 20% більше злочинів, між за аналогічний період минулого; на 39,5% збільшилась кількість злочинів, скоєних раніше засудженими особами, які, за словами Г.МОСКАЛЯ, «повинні бути відомі міліції і мають перебувати на її обліку». На 13% зменшилось розкриття злочинів, пов’язаних з обігом наркотиків тощо.

Також Г.МОСКАЛЬ висловив стурбованість у зв’язку з «некерованістю і неадекватністю дій» органів внутрішніх справ стосовно розкриття крадіжок, кількість яких зросла у 2,5 рази (з 32 до понад 80 тисяч).

Водночас він заявив, що за нинішнього керівництва МВС приховує від суспільства дані про криміногенну ситуацію. «Інформація від громадськості замовчується і є дозованою», - сказав Г.МОСКАЛЬ.