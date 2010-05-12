Французькі сенатори: Янукович - це стабільність в Україні

Французькі сенатори Жаклін ПАНІС і Симон СЮТУР вважають, що прихід до влади в Україні Віктора ЯНУКОВИЧА означає стабільність і порядок у країні. Про це вони заявили під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв і урядовців у Парижі 11 травня, повідомляють «Подробиці».

До складу української делегації ввійшли народні депутати України від Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ, Олексій ЛЕЛЮК, Володимир ОЛЕЙНИК, а також заступник секретаря РНБО Дмитро ВИДРІН і радник прем`єр-міністра України Сергій ЗАВОРОТНИЙ.

У ці дні Сенат Франції готував доповідь “Чи стане Україна партнером Євросоюзу, якому можна довіряти".

За підсумками переговорів з українською делегацією сенатор Ж.ПАНІС заявила: "Доля вашої країни хвилює мене і моїх колег не випадково - нестабільна Україна є серйозною загрозою Євросоюзу". Сенатор визнала, що у неї немає сумнівів, що нова команда дійшла влади демократичним шляхом, і вона не бачить ознак підриву демократії в країні. Ж.ПАНІС пояснила, що їй не зрозумілі доводи про загрозу для Європи рішення про продовження оренди російської військової бази в Севастополі. "Це суверенне рішення влади України", - заявила вона.

Сенатор С.СЮТУР, що побував у березні 2010 року в Києві і Одесі, погодився зі своєю колегою: "Європа втомилася від політичних скандалів в Україні. Для нас прихід до влади В.ЯНУКОВИЧА означає стабільність і порядок у країні".

Парламентарії двох країн зійшлися в думці: Україна рухається в правильному напрямі - до інтеграції з Євросоюзом, не забуваючи про реальне наповнення стратегічного партнерства з Росією.

"Шкідливо і безперспективно зштовхувати ці два вектори", - заявив сенатор Сезар ЖЕРАР. За його словами, він бачив у Києві, як болюче реагує опозиція на програш. "Це і є демократія: сьогодні ти програв, а завтра виграв. Це життя", - зауважив сенатор.