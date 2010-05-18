Медведєв: Росія на догоду Україні не відмовиться від «потоків»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що російська сторона не має наміру на догоду Україні відмовлятися від реалізації альтернативних проектів транспортування природного газу, зокрема, будівництва газопроводів «Північний потік» і «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив під час Сьомого українсько-російського економічного форуму, який відбувся сьогодні в Києві.

У рамках цього форуму міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО висловив стурбованість української сторони у зв`язку з відсутністю перспективних гарантій щодо обсягу транзиту газу територією України через будівництво російськими партнерами спільно з європейськими компаніями обхідних газотранспортних шляхів.

«Ця невизначеність не дає можливості нам сконцентрувати і людські ресурси, і промисловий потенціал для того, щоб мати упевненість у майбутньому», - заявив Ю.БОЙКО.

На це Д.МЕДВЕДЄВ відповів: «Колеги, ці рішення прийнято. Тут питання не в нашій симпатії чи антипатії або в якихось інших моментах, політичних, можливо».

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що визначеність в українсько-російських відносинах в енергетичній сфері є, однак це, за словами російського Президента, не означає, що «нічого не можливо альтернативного».

«Ми ніколи не зациклювалися і ніколи ні я, ні мої колеги не говорили, що якщо буде один потік, інший потік, то неможливо обговорювати жодних інших варіантів. Можливо. Світ змінюється. Енергетика змінюється. Сланцевий газ з`явився… П`ять років тому про це ніхто не думав», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ і відзначив, що це питання необхідно обговорювати у майбутньому.