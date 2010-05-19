ВР посилює відповідальність за злочини проти дітей

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" (щодо посилення відповідальності за злочини проти дітей).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 334 із 422 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний законопроектом пропонується внести такі зміни до Кримінального кодексу України: у ч. 1 ст. 137 "Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей" посилити відповідальність за скоєний злочин. Передбачається, що такі дії караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.

Також проектом закону пропонується у ст. 167 "Зловживання опікунськими правами" посилити відповідальність за скоєний злочин. У документі зазначається, що використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Також Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення відносно дітей)».

За проголосували 352 із 422 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом, зокрема, передбачено запровадження нового виду адміністративного стягнення - громадські роботи. Такі роботи встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більш ніж 4 години на день. Громадські роботи не призначаються особам, визначеним інвалідами І або ІІ групи, вагітним жінкам.

В законопроекті пропонується посилити відповідальність за порушення правил торгівлі слабоалкогольними напоями.

Крім того, передбачено посилення відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Зокрема, йдеться, що якщо такі дії будуть вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то накладатиметься штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи.

Також передбачається адміністративне затримання органами внутрішніх справ при вченні насильства в сім’ї. Осіб, які вчинили насильство в сім’ї, може бути затримано до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ.