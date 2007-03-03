У США поранили експерта Сенату, який звинуватив власті Росії у вбивстві Литвиненка
Джоял перебуває в критичному стані
|Пол ДЖОЯЛ
Як повідомляє РІА “Новости”, офіційний представник ФБР США Річард КОЛКО підтвердив газеті "Файненшел таймс", що ФБР зараз "сприяє" поліції в розслідуванні цього злочину.
Водночас, телеканал Ен-Бі-Сі повідомив, не надавши подробиць, що П.ДЖОЯЛ убитий.
Поліція не повідомляє ніяких подробиць інциденту чи про стан П.ДЖОЯЛА, але за даними неназваної особи, що знайома з обставинами справи, він перебуває в госпіталі в критичному стані.
За даними телекомпанії Ен-Бі-Сі, П.ДЖОЯЛ у четвер підходив до свого будинку ввечері, коли до нього підійшли двоє чоловіків і вистрілили в нього.
До цього П.ДЖОЯЛ зустрічався зі своїм знайомим, що проживає в США колишнім генералом КДБ Олегом КАЛУГІНИМ в Музеї Шпигунства у Вашингтоні. Після поранення П.ДЖОЯЛ попросив свою дружину негайно подзвонити О.КАЛУГІНУ, повідомляє Ен-Бі-Сі.
Газета підкреслює, що “не немає ніяких ознак" того, що інцидент якось пов`язаний із справою О.Литвиненка, але при цьому звертає увагу на те, що участь ФБР в розслідуванні злочину місцевого значення є "незвичайною".
"Файненшел таймс" звертає також увагу на те, що в минулої неділі в спеціальній програмі Dateline на телеканалі Ен-Бі-Сі про справу О.Литвиненка П.ДЖОЯЛ виступив з твердженням про те, що до смерті колишнього офіцера ФСБ в Лондоні причетні нібито російські власті.
З посиланням на неназвану особу, обізнану з ситуацією на Ен-Бі-Сі, газета повідомляє також, що американська телекомпанія найняла охоронців для ряду журналістів, що готували програму.
Сама телекомпанія від будь-яких коментарів відмовилася.