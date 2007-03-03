У США поранили експерта Сенату, який звинуватив власті Росії у вбивстві Литвиненка

У штаті Меріленд під Вашингтоном біля свого будинку поранений з вогнепальної зброї колишній глава охорони сенатського комітету з розвідки, віце-президент компанії National Strategies Inc. Пол ДЖОЯЛ (Paul Joyal), який був знайомим з колишнім офіцером ФСБ Олександром Литвиненком, що помер у Лондоні.

Як повідомляє РІА “Новости”, офіційний представник ФБР США Річард КОЛКО підтвердив газеті "Файненшел таймс", що ФБР зараз "сприяє" поліції в розслідуванні цього злочину.

Водночас, телеканал Ен-Бі-Сі повідомив, не надавши подробиць, що П.ДЖОЯЛ убитий.

Поліція не повідомляє ніяких подробиць інциденту чи про стан П.ДЖОЯЛА, але за даними неназваної особи, що знайома з обставинами справи, він перебуває в госпіталі в критичному стані.

За даними телекомпанії Ен-Бі-Сі, П.ДЖОЯЛ у четвер підходив до свого будинку ввечері, коли до нього підійшли двоє чоловіків і вистрілили в нього.

До цього П.ДЖОЯЛ зустрічався зі своїм знайомим, що проживає в США колишнім генералом КДБ Олегом КАЛУГІНИМ в Музеї Шпигунства у Вашингтоні. Після поранення П.ДЖОЯЛ попросив свою дружину негайно подзвонити О.КАЛУГІНУ, повідомляє Ен-Бі-Сі.

Газета підкреслює, що “не немає ніяких ознак" того, що інцидент якось пов`язаний із справою О.Литвиненка, але при цьому звертає увагу на те, що участь ФБР в розслідуванні злочину місцевого значення є "незвичайною".

"Файненшел таймс" звертає також увагу на те, що в минулої неділі в спеціальній програмі Dateline на телеканалі Ен-Бі-Сі про справу О.Литвиненка П.ДЖОЯЛ виступив з твердженням про те, що до смерті колишнього офіцера ФСБ в Лондоні причетні нібито російські власті.

З посиланням на неназвану особу, обізнану з ситуацією на Ен-Бі-Сі, газета повідомляє також, що американська телекомпанія найняла охоронців для ряду журналістів, що готували програму.

Сама телекомпанія від будь-яких коментарів відмовилася.