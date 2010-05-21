Герман пояснила Нємцову, що вона йому не жінка

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що Україна йде до розширення демократії.

Про це вона заявила в ефірі ТРК "Україна", коментуючи інформацію про те, що адміністрація президента перешкоджала поширенню відео падіння вінка на президента Віктора Януковича.

"Ми всі бачили, я бачила в Україні по телебаченню цей сюжет. В Україні не треба нічого забороняти, і те що ми з вами так прямо розмовляємо, ви що хочете запитуєте, ми що можемо - відповідаємо, це свідчить, що у нашій державі все в порядку", - сказала Герман.

"Ми вже вийшли з тієї дороги, на якій можна ставити шлагбауми. Ми йдемо прямим шляхом до розширення демократії і до інтеграції в європейський демократичний простір, і шлагбаумів на цій дорозі більше ніхто не дозволить", - зазначила вона.

Водночас присутній у студії російський опозиційний політик Борис Нємцов зазначив: "У нас (у Росії) на телебаченні тотальна цензура, і, звичайно, ніяких вінків падаючих на Януковича немає".

У відповідь на це Герман сказала: "Але це ваші проблеми, це проблеми Росії і проблеми вашої свободи слова. Давайте говорити про Україну".

"Ми у присутності жінок говоримо тільки про жінок. Про Україну і про вас", - відповів Нємцов.

"Слухайте, ви мене дискримінуєте. Я тут політик, а не жінка для вас. Я прошу вас про ваших жінок говорити собі в Москві, а тут я для вас політик", - заявила заступник глави адміністрації президента.

"Ми говоримо про Україну, про українські інтереси, про українсько-російські відносини. А ваші проблеми в Росії, є у вас там свобода слова, є у вас там гарні жінки, чи не є - це ваші справи", - зазначила Герман.

Після цього Нємцов сказав: "Мені здається, що побоювання, що зі свободою слова будуть проблеми, вони в Україні існують і вони не безпідставні. Я вважаю, що головне завдання ваше - захистити свободу".

"Як тільки вам засунуть кляп до рота, так влада почне нахабніти і красти так, що минуле, коли вона теж крала, видасться дитячим лепетом", - зазначив він.

У відповідь на це Герман заявила: "Не треба втручатися у внутрішні справи України. Ми самі собі дамо раду".

Українська правда