Янукович у Києво-Печерській лаврі бере участь у Богослужінні з нагоди Трійці

Літургію проводить Володимир

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Києво-Печерській лаврі бере участь у Богослужінні з нагоди дня Святої Трійці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Божественну літургію з нагоди свята проводить предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший ВОЛОДИМИР. Разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ на Богослужінні присутні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, народні депутати України, урядовці, віряни.

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