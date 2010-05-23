Янукович у Києво-Печерській лаврі бере участь у Богослужінні з нагоди Трійці
12:07, 23 травня 2010Політика
1616 0
Літургію проводить Володимир
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Києво-Печерській лаврі бере участь у Богослужінні з нагоди дня Святої Трійці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Божественну літургію з нагоди свята проводить предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший ВОЛОДИМИР.
Разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ на Богослужінні присутні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, народні депутати України, урядовці, віряни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter