Москва з Вашингтоном торгуються за Україну - американський політолог

У суперечці між Вашингтоном і Москвою щодо розташування ПРО в Чехії та Польщі ідеться не стільки про ядерну безпеку, скільки про Україну, вважає американський політолог і експерт з євроатлантичних відносин Ендрю Денісон. Про це він сказав в інтерв"ю "Німецькій хвилі". "Я думаю, що Росія зацікавлена в посиленні своїх позицій на умовних "торгах" щодо відносин з Україною та відносин України з Заходом. Звинувачуючи Захід у розташуванні балістичних ракет, які нібито загрожують російській безпеці, думаю, що Росія намагається посилити свій вплив на майбутні рішення України наблизитися до Заходу", - пояснив Е.Денісон.

За словами політолога, таким чином Росія намагається запобігти вступу України до НАТО: "Я думаю, що Росія дуже хотіла б бачити Україну за межами НАТО".

Нагадаємо, що на 31 січня 2007 г. США звернулися до Чехії та Польщі з пропозицією розмістити на їхній території частину системи ПРО. Як кажуть у Вашингтоні, на захист від Ірану та Північної Кореї. В Польщі має постати база з ракетами-перехоплювачами, а в Чехії – радарна станція. Росія надзвичайно гостро виступає проти таких планів, бо вважає їх загрозою своїй безпеці.

РБК-Україна