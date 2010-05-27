Справу Гонгадзе використовують як інструмент тиску на Литвина?

Політологи не вірять у готовність чинної влади завершити розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і вважають, що цю справу використовують як інструмент тиску на голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Про це експерти заявили сайту “Політична думка”.

Сайт нагадує, що “Українська правда”, посилаючись на свої джерела, повідомила, що арештований за звинуваченням у вбивстві Г.Гонгадзе колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ вимагає допитати у справі "високопосадових осіб". "Олексій ПУКАЧ через своїх адвокатів подав клопотання у справі про допит високопосадових осіб, в тому числі які досі перебувають при владі", - цитує співрозмовника УП. Джерело також повідомляє, що це пов`язано з наміром керівництва Генпрокуратури вже в першому півріччі 2010 року передати справу О.ПУКАЧА до суду, не встановивши усіх підбурювачів та організаторів убивства. За даними видання, О.ПУКАЧ також просить викликати про допит В.ЛИТВИНА та про проведення очної ставки з ним.

Політологів попросили відповісти на запитання: “Чи означає це, що Генпрокуратура прагне завершити справу Гонгадзе і покарати винних, чи цю справу влада використовує як чинник тиску на політичних конкурентів і опонентів у своїх інтересах?”

Професор політології Олексій ГАРАНЬ вважає, що за допомогою О.ПУКАЧА влада намагається тиснути на В.ЛИТВИНА.

“Якщо говорити про справу Гонгадзе, про несподіваний арешт ПУКАЧА торік, то ми бачимо, що ані команда ЮЩЕНКА, ані команда ЯНУКОВИЧА не мали і не мають бажання розслідувати цю справу. То ПУКАЧА несподівано заарештували напередодні виборів, то він раптом зараз заговорив, а це все вказує, що цю справу використовують як інструмент тиску”, - зауважив він.

За словами О.ГАРАНЯ, за Президента Віктора ЮЩЕНКА “цим фактором” тиснули на В.ЛИТВИНА, аби розвалити коаліцію більшості, яка підтримувала Юлію ТИМОШЕНКО.

“За ЯНУКОВИЧА цю справу використовують теж як інструмент тиску на ЛИТВИНА, аби зробити його більш слухняним і покірним”, - додав політолог.

Він не виключив, що на В.ЛИТВИНА також чинили тиск, коли “в антиконституційний спосіб створювалася більшість Азарова-Януковича”, аби спікер до неї приєднався. На думку експерта, зараз такий тиск здійснюється для того, аби “втихомирити ЛИТВИНА з його окремою позицією щодо дати виборів до місцевих рад”.

“Зрозуміло, що після того що наробив ЛИТВИН, у нього шанси виграти будь-які вибори такі ж самі мабуть, як і у Олександра МОРОЗА, тому він би хотів їх проведення у більш зручний для себе час. Я думаю, що у цьому контексті й треба розглядати заяву ПУКАЧА, як спробу натиснути на ЛИТВИНА, аби той став більш покірним. Говорити про бажання довести до завершення справу ГОНГАДЗЕ за таких умов не доводиться”, - сказав О.ГАРАНЬ.

Політичний експерт Володимир ПОЛЯКОВ також вважає, що влада незацікавлена в об`єктивному розслідуванні справи Г.Гонгадзе, і натомість ця справа використовується лише в політичних цілях.

“Так це робив попередній Президент Віктор ЮЩЕНКО, коли ПУКАЧА піймали і намагалися тиснути на ЛИТВИНА, коли йшлося про вибори. Так само робить і Віктор ЯНУКОВИЧ, коли на тлі небажання ЛИТВИНА голосувати, за побажанням влади, за певну дату виборів до місцевих рад і за повернення до мажоритарної системи. А також мова може йти про можливість обмеження ухвалення так званої судової реформи, яка ліквідує рештки незалежності судової системи і таке інше. І тут у ПУКАЧА раптом виникає бажання про необхідність допитати ЛИТВИНА. Заява ПУКАЧА, яка поширена в ЗМІ, сприймається як тиск Банкової на ЛИТВИНА, аби позбавити його права на власну думку і голосу у чинній коаліції, і аби перетворити його на слухняного виконавця рішень в інтересах Партії регіонів”, - переконаний В.ПОЛЯКОВ.

На його думку, “якщо ЛИТВИН відчуває свою непричетність до справи Гонгадзе, то він не піддаватиметься цьому тискові. А якщо раптом ми побачимо, що він навпаки змінив свій погляд щодо дати і системи проведення виборів до місцевих рад, то тоді він продемонструє зворотнє”.

На переконання політичного експерта Володимира ЦИБУЛЬКА, “ПУКАЧ став такою “палочкою-виручалочкою” для влади”.

“Пригадаймо, як його використовував у своїх цілях Віктор ЮЩЕНКО, аби тиснути на ЛИТВИНА. ЯНУКОВИЧ виявився тим самим ЮЩЕНКОМ у плані маніпулювання кримінальним інструментарієм. ЛИТВИН заявив про свою позицію щодо виборів до місцевих рад, несумісну з позицією більшості. Таку ж позицію можуть зайняти і комуністи, які бояться “мажоритарки” найбільше. Фактично виглядає, що ПУКАЧА використовують далі як інструмент тиску на тих чи інших політиків”, - сказав В.ЦИБУЛЬКО.

Він також вважає, що за нинішньої влади розслідування справи Г.Гонгадзе не буде завершене.

Політолог Сергій ТАРАН також переконаний, що за допомогою О.ПУКАЧА влада намагається вплинути на В.ЛИТВИНА.

“Безумовно те, що ПУКАЧ висунув свої вимоги якраз тоді, коли між ЛИТВИНИМ і коаліцією виникли непорозуміння стосовно дати місцевих виборів, дає підстави вважати, що Генпрокуратура використовує справу Гонгадзе як засіб політичного тиску”, - сказав С.ТАРАН.

На його думку, Генпрокуратура давно є “політичним органом, який час від часу здійснює тиск на опозиційних політиків, а не лише на члена своєї коаліції ЛИТВИНА”.

“Доки така ситуація триватиме, доти застосовуватиметься й така практика. Якби прокуратура була об`єктивною у справі Гонгадзе, то вона не лише б ініціювала вустами ПУКАЧА допити, а й сама б робила дії, які б дозволяли просуватися справі”, - сказав С.ТАРАН.

Він зауважив, що хронологічно активність у справі Гонгадзе завжди виникала тоді, коли “загострювалися політичні стосунки фігурантів справи...”

“Прикро, що ця резонансна справа використовувалася і використовується як засіб тиску. Справа Гонгадзе буде завершена тоді, коли слідчі органи не будуть залежні від влади. Наразі ці органи є абсолютно залежними і керованими, тому сподіватися на об`єктивне розслідування і завершення справи марно”, - сказав С.ТАРАН.