«День Ярила» у «Парку Київська Русь» (прес-конференція)

1 червня об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів народного свята «День Ярила», яке відбудеться 5-6 червня у «Парку Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район Київської області). Про секрети традицій пращурів та колорит народних обрядів говоритимуть:

Володимир Янченко – автор проекту «Парк Київська Русь», президент БО «Слов’янський фонд»;

Мечислава Гой – оперна співачка, володарка дару Живоспіву;

Володимир Куровський – Верховний волхв України

Також запрошені козаки-характерники. Акредитація за тел.: (044) 461-66-37, (097) 352-66-51



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