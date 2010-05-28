У Азарова кажуть, що українці мають відчути своє місце у програмі Януковича

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО позитивно оцінює ініціативу проведення 1 вересня уроку, присвяченого програмі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив В.СЕМИНОЖЕНКО сьогодні журналістам у Бучі.

«Ця ініціатива має серйозне майбутнє і серйозну перспективу. Програма, яку проголошує Президент – це не програма уряду, і не програма Президента, це програма всього українського суспільства. Кожен українець повинен відчувати своє місце у програмі реформ», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, лише за таких умов реалізація програми може стати загальнонаціональною справою. «Тому що ми будуємо Україну для себе, для будь-якого колективу та будь-якої родини, і тому це не просто чергова програма, це дійсно програма успіху», - наголосив він.

Віце-прем’єр нагадав, що до кінця цього року планується розробити проект програми розвитку України до 2020 року. За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, у цій програмі будуть визначені «найамбітніші завдання, які тільки взагалі колись висловлювалися в історії України».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти та науки Криму запропонувало 1 вересня провести в школах урок, присвячений програмі Президента В.ЯНУКОВИЧА «Україна для людей».