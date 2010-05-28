Янукович доручив вирішити конфлікт довкола львівського «Експресу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ негайно вжити необхідних заходів щодо вирішення ситуації, яка склалася довкола справи про тиск на журналістів львівської газети «Експрес».

Як повідомила УНІАН заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, таке доручення глава держави дав після своєї робочої поїздки до Львова.

«Президент вважає недопустимим зволікання у розслідуванні справи про перешкоджання у професійній діяльності журналістів і вимагає від Генеральної прокуратури провести службову перевірку відносно працівників органів прокуратури і міліції Львівської області стосовно цієї справи», - сказала Г.ГЕРМАН.

Також вона зазначила, що Президент вимагає притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня журналісти газети «Експрес» заявили, що тиск на їхнє видання набув системного характеру.

“За період з 13 квітня 2010 року по 25 травня 2010 року не відбулося жодних подій, які засвідчували би, що тиск на газету «Експрес» припинено чи послаблено. ...Ми вимушені заявити, що тиск на газету набув системного характеру”, - наголосили журналісти у відкритому листі до Президента України.

Зокрема, за їхніми словами, “жодних дієвих кроків за письмовими заявами редакції щодо розслідування обстрілів газети, замахів на життя головного редактора і т.д. працівниками міліції та прокуратури області не зроблено; не проведено жодної експертизи; не відібрано жодного пояснення”.

У виданні також заявляють, що “розгорнута масштабна кампанія з дискредитації газети” та наводять ще низку фактів, що свідчать про тиск на “Експрес”.