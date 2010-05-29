Ющенко: у нас ще велика дорога від хохляцтва до Української держави

ІХ з’їзд партії «Наша Україна» відбудеться у період з 3 липня до 21 серпня.

Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради партії, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

Політрада партії також вирішила, що з’їзд відбуватиметься у звітно-виборчому форматі.

Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що з’їзд має ухвалити концепцію розвитку партії. За його словами, ця концепція має стати своєрідним планом дій партії на найближчий період, включаючи її участь у місцевих виборах.

«Нам потрібно ухвалити нову концепцію розвитку політичної сили. Безумовно, після того як відбулись політичні змагання – вибори, потрібно визначити, навколо чого партія повинна реорганізовуватися і рухатися далі», - наголосив лідер «Нашої України».

«Дуже важливо сьогодні мати адекватний політичний погляд нашої партії на розвиток ситуації в країні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, результати президентських виборів, зокрема, підтримка діючого Президента фактично лише однією третиною громадян України, свідчать, що більшість людей не поділяє ідеологію, яку сповідує чинний глава держави. У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО переконаний, Віктор ЯНУКОВИЧ виграв президентські вибори лише через роздробленість демократичних сил. Лідер партії підкреслив, що сьогодні потрібно вести мову про консолідацію справжніх демократичних та патріотичних сил, які, на його думку, мають великий потенціал.

«Я переконаний, у нас (українців) ще велика дорога від малоросійства, хохляцтва до Української усвідомленої держави. Нам потрібно ще сформувати державотворчого громадянина, щоб він був людиною. Я переконаний, що це якраз та політика, про яку я весь час говорю, це та політика, яка консолідує націю», - наголосив лідер «Нашої України». Він вважає, що націю можна консолідувати лише на основі мовних, культурних основ, демократичної, європейської політики.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що реформування партії має сприяти донесенню ідей «Нашої України» до громадськості, залученням у лави партії справжніх прихильників.

Він запропонував членам політради обговорити цю концепцію в осередках й підготувати пропозиції на наступне засідання політради, що відбудеться в липні.